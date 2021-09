Calciomercato Juventus, non solo Dybala | Altro rinnovo in arrivo

Calciomercato Juventus, non c’è solamente Dybala in cima alla lista dei rinnovi. Secondo quanto riportato da Sky avviati altri contatti

Con le trattative chiuse, e se ne riparlerà a gennaio, la Juventus in questo momento sta lavorando in maniera decisa sui rinnovi di contratto. Quello di Dybala, a quanto spiegato da Sky Sport, sarebbe pronto a essere firmato nelle prossime settimane, visto che le parti sembrerebbe abbiano trovato un accordo economico. Ma non è solamente l’argentino ad essere al centro delle attenzioni della società bianconera. Infatti anche Cuadrado, nelle prossime settimane, potrebbe avere un approccio con la società per prolungare il suo accordo. I primi abboccamenti ci sarebbero già stati, ma senza entrare particolarmente nei dettagli. Il lavoro, quello vero, verrà imbastito per il mese di ottobre. Lì si comincerà a capire quali sono i margini. La sensazione, comunque netta, è quella che il colombiano continuerà a vestire la maglia bianconera anche nelle prossime stagioni.

