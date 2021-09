Juventus-Chelsea, Allegri ha deciso: si cambia modulo

Uomini contati di fatto per la Juventus che domani sera ospiterà allo Stadium il Chelsea di Tuchel per la seconda sfida di Champions League.

Inutile sottolineare l’importanza di una partita che potrebbe avvicinare la Juventus al traguardo della qualificazione al turno successivo. Certo è che l’ostacolo è di quelli complicati da superare, ancor più quando si deve fare a meno di diversi elementi della rosa, su tutti Paulo Dybala. Il Chelsea è campione in carica e squadra fortissima, per piegarlo occorrerà giocare una partita perfetta. Con Allegri che sembra aver preso una decisione importante riguardo l’undici che scenderà in campo.

Juventus in campo con la difesa a tre

Le ultime indiscrezioni che arrivano riguardo le probabili formazioni sembrano indicare un cambio di modulo nella Juventus che affronterà il Chelsea. Non un 4-3-3 offensivo per sfruttare le qualità degli esterni offensivi, visto che come punta c’è a disposizione solo Kean, bensì un 3-5-2. Schema che i bianconeri, specie quelli più esperti, conoscono bene. Quindi ci sarà posto per Chiellini dietro mentre Cuadrado ed Alex Sandro saranno gli esterni. In avanti toccherà a Chiesa supportare Kean giocando come seconda punta, ruolo in cui più volte si è adattato con buoni risultati.