Juventus Chelsea, fine primo tempo | Le reazioni social all’intervallo

Juventus Chelsea, il primo tempo finisce con i bianconeri in pareggio per 0-0: le reazioni social dei tifosi.

Juventus Chelsea, una partita che ha visto una squadra decisamente tosta da affrontare, il Chelsea di Tuchel non è solo l’attuale campione in carica e quindi l’avversario più temibile ma in questa stagione ha saputo rinforzarsi ulteriormente con l’acquisto del bomber ex Inter Lukaku che non è di certo l’avversario più facile da affrontare per la difesa bianconera. Una sfida che sta convincendo i tifosi, l’entusiasmo sembra essere ritornato ma occhio agli errori singoli su marcatura che spesso costano tanto ai bianconeri. In questi match ci vuole la massima concentrazione. Bisogna dire che la Juventus in questi primi 45′ minuti si è dimostrata decisamente compatta e ci sono state almeno tre occasioni da gol, con un Federico Chiesa straripante sulla fascia. C’è però troppa fretta e non bisogna sbagliare quando si ha la palla tra i piedi. I tifosi su Twitter però sono contenti per la prestazione offerta fino adesso.

