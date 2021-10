Calciomercato Juventus, i bianconeri potrebbero piombare sull’attaccante ed esterno in uscita dalla squadra inglese.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna, esattamente dal portale ‘fichajes.net’, annunciano di un possibile colpo in entrata dei bianconeri per uno giocatore, ancora molto giovane, in uscita dal Chelsea. Stiamo parlando di Werner: uno dei protagonista nella cavalcata al titolo di Campioni d’Europa con i blues, il tedesco avrebbe meno spazio con l’arrivo di Lukaku e dunque penserebbe ad un eventuale addio dall’Inghilterra. Classe 1996 e con un contratto in scadenza nel 2025.

La Juve piomba su Werner

Data l’età e il profilo in questione, Werner potrebbe fare al caso dei bianconeri. Giovane e con già grande esperienza internazionale. Come sappiamo con Allegri la Juventus ha intenzione di puntare sempre di più su profili giovani ma già pronti, Werner è il giocatore ideale che può adattarsi oltre che da punta anche da esterno sinistro.