Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: c’è un nuovo colpo di scena. Ecco quello che ha anticipato la Gazzetta dello Sport

C’è un nuovo colpo di scena per quanto riguarda il rinnovo di Paulo Dybala. Però si può rimanere tranquilli. Secondo quanto svelato infatti dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus e la Joya dovrebbero legarsi fino al 2026 e non più fino al 2025. Un dettaglio importante, senza dubbio, perché vorrebbe dire che l’argentino giocherebbe in maniera continuata per 11 anni con la maglia bianconera addosso. Una bandiera. Uno di quegli elementi che possono fare veramente la storia della Vecchia Signora. Ormai siamo ai dettagli di un accordo che nelle prossime settimane dovrebbe essere reso ufficiale dalla Juve.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, concorrenza alla Roma | Difensore nel mirino

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, addio all’estero | Offerta da oltre 100 milioni

Calciomercato Juventus, sarà Dyaba-2026

Sarà quindi Dybala 2026: con un contratto da 10 milioni di euro all’anno per l’argentino che ha deciso di sposare – sì, perché comunque cambiando club avrebbe potuto guadagnare di più, soprattutto se fosse partito a parametro zero – il progetto bianconero. Una dichiarazione d’amore importante, un segnale per tutto l’ambiente. Poi c’è stata sicuramente l’accelerata decisiva nel momento in cui Massimiliano Allegri è tornato a sedersi sulla panchina della Juve: il livornese non ha mai nascosto il suo amore verso Dybala, e gli ha consegnato anche la fascia di capitano, visto che Chiellini ormai viene gestito dal tecnico.

E chissà se questo annuncio non possa davvero arrivare nei prossimi giorni. Dybala è a Torino perché ancora alle prese con un infortunio muscolare che lo ha messo ko per il Chelsea e anche per il derby. Dovrebbe farcela per la Roma, alla fine della prossima settimana. Lo spera Allegri, che ha bisogno della sua fantasia, e lo spera la Joya, voglioso di aiutare la squadra che sta ricominciando a vincere. Ci sono i giallorossi nel mirino. Magari con il contratto firmato.