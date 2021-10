Calciomercato Juventus, lo sceicco vuole tutti | Anche un bianconero

By

Calciomercato Juventus, il nuovo patron del Newcastle vuole rivoluzionare più del Psg e in agenda avrebbe nomi da urlo, anche un bianconero.

Calciomercato Juventus, lo sceicco e nuovo patron del Newcastle Bin Salman vorrebbe rivoluzionare ancora di più di quanto fatto dal Psg. Rischiando di stravolgere letteralmente i ritmi del mercato che conoscevamo. I colpi in agenda sarebbero tantissimi e tutti potenzialmente devastanti. Tra i nomi ci sarebbe anche la stella bianconera, che in questo momento è anche il più desiderato sul mercato internazionale, inutile ribadire che stiamo parlando proprio di Federico Chiesa. Lo sceicco sarebbe pronto a fare autentiche follie pur di averlo in rosa.

Chiesa sogno “proibito”

Chiesa proprio come altri giocatori già consolidati fuoriclasse (Haaland e Mbappe) è il primo nome sull’agenda dei big club europei, non è un mistero che Federico sia finito nei piani del Liverpool con Jurgen Klopp che farebbe i salti mortali pur di averlo in rosa, ma con l’arrivo del nuovo sceicco la situazione potrebbe estremamente capovolgersi, proprio così, perché i soldi a disposizione sono davvero tanti.

Difficile che la Juventus e lo ceda e ancora più difficile che Chiesa accetti dopo poco tempo una nuova “rischiosa” avventura ma davanti a certi soldi potrebbe essere difficile desistere. Sicuramente quelli non mancano e se lo sceicco si farà sotto come sembra, la dirigenza bianconera ci rifletterà attentamente. Ovviamente tutto rimandato all’estate, mentre a gennaio il Newcastle avrebbe già sondato l’ipotesi Coutinho.