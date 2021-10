Juventus, il Sassuolo deve rinunciare a due pedine

Giorno della vigilia per la sfida che vedrà domani pomeriggio la Juventus affrontare allo Stadium il Sassuolo di mister Dionisi.

Una partita che non si preannuncia semplice per i bianconeri, che devono puntare alla conquista dei tre punti, consapevoli che solo una vittoria potrà consentirgli di risalire la classifica. L’avversario è una squadra organizzata. Dionisi ha ricevuto in eredità da De Zerbi una formazione che gioca bene a calcio e che sa come pungere in avanti, anche grazie a ottime individualità come quelle di Berardi e Scamacca. Tra gli emiliani però ci saranno delle defezioni importanti.

Juventus, nel Sassuolo non ci saranno Djuricic e Boga

Il tecnico neroverde Dionisi ha annunciato in conferenza stampa alla vigilia l’assenza di due giocatori importanti per la sua squadra. “Djuricic non sarà della partita, spero di averlo a disposizione per la prossima. Boga ha ripreso gli allenamenti ma pure sarà assente, contiamo di recuperarlo per la sfida contro l’Empoli”. Quindi Djuricic e Boga fuori, anche se le alternative non mancano di certo. Parole d’elogio quelle di Dionisi per la Juve e per Allegri. “Ha giocatori forti e non è semplice da affrontare. Noi dovremo essere consapevoli di poter fare la nostra partita” ha detto ancora l’allenatore.