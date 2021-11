Juventus, Mancini ne chiama 5 per le sfide decisive dell’Italia

La Juventus come al solito è un serbatoio importante per la nazionale azzurra di Mancini, attesa da una sfida decisiva.

L’Italia infatti giocherà contro la Svizzera quello che è un vero e proprio scontro diretto per il primo posto nelle qualificazioni mondiali, sulla strada verso Qatar 2022. Gli azzurri sono molto vicini all’obiettivo ma dovranno tenersi dietro gli elvetici. La gara è in programa venerdì 12 novembre allo Stadio Olimpico di Roma e poi lunedì 15 novembre ci sarà l’ultima partita di qualificazione al “National Football Stadium at Windsor Park” di Belfast dove si affronterà l’Irlanda del Nord. Il ct Roberto Mancini ha diramato l’elenco dei convocati per queste due gare e ci sono tutti i big bianconeri.

Juventus, in cinque convocati da Mancini per Italia-Svizzera

I difensori Bonucci e Chiellini, il centrocampista Locatelli e gli attaccanti esterni Chiesa e Bernardeschi. Per questo doppio confronto decisivo che – ci si augura – servirà a decretare la qualificazione ai prossimi mondiali del 2022 il ct azzurro ha convocato una lunga lista di calciatori nella quale ovviamente non mancano i pilastri della Juventus. Gli azzurri si raduneranno domenica sera al Centro Tecnico Federale di Coverciano. In basso l’elenco completo dei convocati.