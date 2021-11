Calciomercato Juventus, futuro del bomber ancora aperto | Parla il mister

Calciomercato Juventus, il futuro del bomber è tutt’altro che scritto, lo garantisce l’allenatore che apre a più scenari.

Calciomercato Juventus, il futuro di Lacazette è tutt’altro che scritto, lo assicura Arteta allenatore dell’Arsenal. Come viene riportato dal sito spagnolo ‘Fichajes.net’, il futuro del bomber francese non è ancora stato deciso, nonostante la scadenza di contratto e nonostante la volontà di lasciare l’Inghilterra.

Lacazette: futuro aperto per il bomber

Arteta attuale allenatore dell’Arsenal avrebbe infatti parlato del futuro di Lacazette che come sappiamo è da diversi mesi in ottica bianconera. Secondo il mister spagnolo, il futuro di Lacazette potrebbe infatti essere ancora in Inghilterra e chi lo sa, di nuovo, all’Arsenal. In questa eventualità i bianconeri verrebbero ufficialmente beffati visto che l’attaccante è un noto obiettivo in attacco per giugno.

Queste le parole di Arteta in conferenza stampa che lascia aperta l’eventualità di un futuro, di nuovo, in Premier League per il bomber: “Tutto è possibile. È il nostro giocatore e lo tratto come qualsiasi altro giocatore, non lo tratterò in modo diverso perché ha ancora un anno di contratto. Questa è la situazione che abbiamo e dobbiamo accettarla. Non posso chiedere nulla di più al giocatore… Abbiamo dovuto affrontare tutto questo in passato e ancora ora dobbiamo vedere quale è l’opzione migliore per tutti a fine stagione”.