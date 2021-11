Calciomercato Juventus, offerta da 27 milioni | Si chiude a gennaio

By

Calciomercato Juventus, offerta da 27 milioni di euro. La trattativa si potrebbe già chiudere nel prossimo mese di gennaio. Ecco le ultime dalla Spagna

Un piano la Juventus, per arrivare al centrocampista, ce lo ha. Così come ha anche spiegato TuttoSport nell’edizione odierna del giornale. Ma ovviamente, Cherubini, davanti a un’offerta del genere, non potrebbe realmente farci nulla.

Su Zakaria infatti, il centrocampista svizzero del ‘Gladbach che è in scadenza di contratto e che è anche in procinto di lasciare il club tedesco nel prossimo mese di gennaio, sarebbe arrivato in maniera decisa, forte, e quasi inaspettata, il Real Madrid. Sì, i Blancos, a quanto pare, sono pronti a chiudere il colpo. Anche se, andando comunque nel dettaglio della stessa, sembra una decisione assurda.

Calciomercato Juventus, il Real affonda per Zakaria

La notizia è riportata da “elnacional.cat”. E viene spiegato che il Real Madrid, per essere certo di accaparrarsi le prestazioni di Zakaria già a gennaio, sarebbe pronto a mettere sul piatto i 27 milioni di euro che il club tedesco poteva chiedere prima di vedere così vicina la scadenza del contratto dello svizzero. Una soluzione che comunque appare davvero incredibile, visto che si potrebbe trattare di un colpo a parametro zero nei prossimi mesi.

Ma se davvero così fosse, la Juventus sarebbe ovviamente bruciata. Nonostante in questo momento il club bianconero sia avanti nella trattativa rispetto alla Roma che lo ha puntato la scorsa estate, e anche rispetto agli altri club europei che ci hanno fatto un pensiero in queste settimane.