Juventus, “Allegri unico colpevole” | Bordata anche ad Agnelli

Juventus, la stoccata ad Allegri su Twitter. Non è stato nemmeno risparmiato il presidente Andrea Agnelli dopo la sconfitta di ieri.

Juventus, la situazione in classifica preoccupa e adesso il possibile infortunio di Chiesa desta un pessimismo evidente in casa bianconera. A tal punto da scatenare letteralmente i social: tra giornalisti e tifosi, non sono stati esenti da critiche il mister Massimiliano Allegri che tornato per riportare la Juventus grande sta sprofondando lentamente in una crisi senza precedenti, a tal proposito è intervenuto in “gamba tesa” il giornalista Mediaset Bargiggia che non ha certamente usato mezzi termini per identificare la crisi bianconera, secondo il giornalista, infatti, il vero colpevole dell’attuale crisi bianconera è l’allenatore Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Salernitana nel mirino | La mossa di Allegri

La stoccata social non è passata indifferente

Nell’occhio del ciclone è finito anche il presidente Andrea Agnelli. Il tweet del giornalista Bargiggia sta già facendo, letteralmente, il giro del web. Ecco il virgolettato apparso ieri sul suo profilo Twitter, dopo la sconfitta casalinga dei bianconeri contro l’Atalanta: “Massimiliano Allegri: in questo momento l’unico vero colpevole e responsabile della crisi della Juventus, causa assenza di gioco e di idee. Peggio di lui solo Andrea Agnelli che l’ha richiamato e pagato nove milioni netti per tre anni. #folliapura”

LEGGI ANCHE >>> Juventus, infortunio Chiesa | “Ecco quanto dovrò stare fermo”

Parole certamente dure nei confronti della dirigenza bianconera che non sta trovando i risultati desiderati dopo un inizio di stagione tutt’altro che semplice, visto che proprio poco dopo l’arrivo di Allegri c’è stata anche la cessione di Cristiano Ronaldo arrivata forse troppo tardi e che non ha permesso alla società di operare sul mercato con un sostituto adeguato. In attesa di capire come si muoverà la dirigenza sul mercato, da qui fino alla fine dicembre, bisognerà cercare di non perdere altri punti visto che, adesso, l’obiettivo rimane la qualificazione in Champions League.