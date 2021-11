Calciomercato Juventus, svolta improvvisa | Sorpasso Klopp

By

Calciomercato Juventus, svolta improvvisa nella trattativa: ci sarebbe stato il sorpasso di Klopp, che ha sollecitato la propria dirigenza per chiudere l’operazione

Una svolta improvvisa. Un sorpasso che onestamente in questo momento non era nell’aria, soprattutto dopo quanto uscito fuori nelle scorse settimane sulla possibilità, reale, di un suo arrivo alla Juventus già nel prossimo mese di gennaio. Ma l’affare si complica, in maniera importante anche, almeno stando a quanto riportato da El Nacional.

Insomma: su quell’elemento che prima sembrava veramente vicino alla Roma, e che poi sul quale la Juve aveva operato il soprasso, a gioire potrebbe essere il Liverpool di Jurgen Klopp. Il tecnico tedesco, in poche parole, avrebbe chiesto alla società di accelerare su Denis Zakaria, il centrocampista svizzero del ‘Gladbach che va in scadenza di contratto e che è cercato da mezza Europa. E il sorpasso sembra essere realmente andato in porto.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, addio con lo sconto | Arsenal pronto a chiudere

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, ritorno Icardi con lo scambio | Arriva la risposta

Calciomercato Juventus, soprasso Klopp

A quanto pare, stando alle notizie riportate dal quotidiano, la società inglese sembra essere riuscita nel proprio obiettivo. Quello iniziale era di fare un’offerta che Zakaria potesse ritenere allettante – e così è stato – a ruota, subito dopo, il fatto di operare il sorpasso su quei club che sembravano avanti nell’operazione. E anche in questo caso, i Reds, sembrano essere riusciti nel proprio intento. Ovviamente, Cherubini, continuerà a monitorare l’occasione di mercato anche perché convinto del fatto che Zakaria ancora non avrebbe deciso. Ma sicuramente l’affare si complica e anche in maniera importante.

Poi, in tutto questo, non si può dimenticare che i problemi che venerdì scorso hanno investito la Juventus potrebbero fare la differenza. Le indagini in questo momento in corso potrebbero anche frenare un poco la situazione. Quindi, quello che sembrava un potenziale acquisto ormai chiuso, diventa assai più complicato del previsto.