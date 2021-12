Calciomercato Juventus, Allegri attende rinforzi | Ma tre li ha già in casa

Saranno giorni caldi quelli di gennaio per il calciomercato di una Juventus che punta a ringiovanirsi e rinnovarsi con grandi ambizioni.

La tifoseria è impaziente, vorrebbe al più presto notizie positive e importanti da parte della dirigenza riguardo i volti nuovi in arrivo in questa sessione invernale. Ma c’è tempo per imbastire le trattative e del resto di questi tempi bisogna muoversi con grande attenzione, guardando prima alle cessioni e poi ai possibili acquisti. A gennaio qualche movimento non è da escludere in casa bianconera, con Allegri che senz’altro gradirebbe l’arrivo di qualche innesto a centrocampo e magari quel bomber capace di garantire un numero alto di reti. Missioni non semplici per la dirigenza che, come detto, deve guardare al bilancio e pensare prima a cedere quei giocatori che non rientrano nei piani tecnici del club.

Calciomercato Juventus, i rinforzi per Allegri per ora sono Dybala, Chiesa e Chiellini

E’ vero che Allegri si attende dei rinforzi nel prossimo mese di gennaio, ma tre di fatto li avrà già alla ripresa delle ostilità, come del resto sottolinea anche il Corriere dello Sport. Si tornerà in campo il giorno della Befana per affrontare il Napoli di Spalletti in un grande big match. E per l’occasione l’allenatore livornese dovrebbe poter contare su Dybala, Chiesa e Chiellini. Tre grandi nomi della Juventus, tre elementi che sono indispensabili per poter puntare in alto. I due attaccanti sono fondamentali per tecnica e velocità, capacità di saltare l’uomo e concludere a rete. L’esperienza del difensore sarà molto importante nelle fasi cruciali della stagione e poterlo riavere a disposizione è senz’altro una notizia positiva per tutto il gruppo. In attesa di volti nuovi saranno loro i veri grandi acquisti di gennaio per i bianconeri.