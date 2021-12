Calciomercato Juventus, bordata in diretta a Ronaldo | Via libera “ufficiale”

Calciomercato Juventus, un disappunto evidente quello mostrato dall’ex bomber, secondo lui la colpa è di Ronaldo.

Calciomercato Juventus, con l’arrivo di Cristiano Ronaldo al Manchester United già molte cose sembrano essere cambiate, in primis l’allenatore e di conseguenza alcuni movimenti in attacco, uno su tutti l’ormai cessione di Edison Cavani. Proprio in topic sull’argomento è intervenuto un ex bomber molto conosciuto nel calcio inglese, stiamo parlando di Dimitar Berbatov. Intervistato da Radio Montecarlo l’ex stella del Manchester United, ha manifestato il suo evidente disappunto per l’ormai imminente cessione di Edison Cavani, finito anche in orbita Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, dalla Juventus al Real: Allegri lo fa fuori | Prezzo stracciato

Berbatov manifesta il suo disappunto sulla cessione di Cavani

Stando all’ex bomber infatti, molto del futuro di Cavani è dovuto all’arrivo di Cristiano Ronaldo, o meglio, dei ritorno di CR7 al Manchester United. Queste sono infatti le sue parole pronunciate in radio: “Nonostante le buone prestazioni offerte finora, Cavani ha giocato poco. Quando arriva uno come Cristiano Ronaldo, si prende tutta la scena, gioca ogni partita. Non è giusto, perché Cavani ha dato tanto alla squadra durante la scorsa stagione, meritandosi un nuovo contratto”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Bernardeschi | Decisione in arrivo

E poi ha concluso: “Cristiano Ronaldo ha evidentemente preso il suo posto in rosa. Non è giusto secondo me ma succede nel mondo del calcio. Andrà via per giocare di più e ovviamente è una scelta comprensibile quella di Edison. Gli offrono anche tanti soldi e a 34 anni deve valutare anche questo aspetto”.