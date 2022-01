Calciomercato Juventus, colpaccio a zero: lo vuole il Bayern

Calciomercato Juventus, possibile colpaccio a zero: si allarga la concorrenza. Ci sarebbe anche il Bayern Monaco sull’attaccante

Accostato alla Juventus negli scorsi mesi, ma anche al Psg, si intensificano le trattative attorno a uno degli elementi che potrebbe infiammare il prossimo mercato. Soprattutto perché dovrebbe partire a parametro zero. Insomma, sarebbe un vero e proprio colpaccio.

Ma secondo quanto riportato da l’Equipe, non ci sarebbero solamente i bianconeri e la società guidata da Leonardo sulle tracce dell’attaccante esterno che non sta trovando un accordo con il suo attuale club, il Barcellona. Ma sarebbe pronto anche un inserimento, assai importante e forse decisivo, del Bayern Monaco, con Nagelsmann che starebbe spingendo e forte verso l’operazione di mercato.

LEGGI ANCHE: Possibile ricorso per Juventus-Napoli: cosa sta succedendo

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, flop e addio dopo sei mesi | Pronta l’offerta

Calciomercato Juventus, anche il Bayern su Dembele

Secondo il quotidiano francese inoltre, la società tedesca sarebbe una destinazione assai gradita da parte di Dembele, che ormai ha deciso di non rinnovare soprattutto perché l’offerta che il Barcellona gli ha messo davanti è al ribasso. E allora, guardandosi intorno, accetterebbe di buon grado un passaggio a uno dei più importanti club europei per la prossima stagione. Mirando anche a un ingaggio assai elevato vista la possibilità di arrivare in Germania senza che il Bayern debba sganciare un euro per il suo cartellino.

Cherubini in tutto questo rimane alla finestra anche se sa benissimo che riuscire ad arrivare a Dembele è assai difficile. Il francese chiede un ingaggio dai 10 milioni di euro in su. Una cifra che la Juve non si può permettere almeno per il momento e senza soprattutto riuscire a piazzare tutti quegli elementi che sono in rosa ma che non rientrano nei piani di Allegri.