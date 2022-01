Calciomercato Juventus, decisione presa | A gennaio non si muove

Ultimi giorni di calciomercato anche in casa Juventus, con i bianconeri che non hanno ancora operato in questa sessione invernale dei trasferimenti.

E alla fine potrebbe essere davvero così, e del resto mister Allegri nelle scorse settimane è stato abbastanza chiaro. Nessuna rivoluzione in vista, soltanto all’orizzonte la cessione di Ramsey, ormai fuori dai piani tecnici del club. Tuttavia strada facendo si sono presentate altre situazioni, leggasi la possibilità di cessione per Morata e Arthur, e per questo motivo non è da escludere che i due giocatori possano anche partire. Ma di sicuro non prima che la Juventus si sia assicurata delle alternative valide per sostituirlo. L’impressione è che dunque ancora qualcosa potrebbe accadere nei prossimi 15 giorni. Anche se per quanto riguarda proprio il centravanti spagnolo ormai una decisione sembra essere presa.

Calciomercato Juventus, Morata non si muoverà a gennaio

Come riporta Sportmediaset, non sembrano esserci dubbi riguardo il futuro prossimo di Alvaro Morata, destinato a rimanere alla Juventus per più motivi. Il primo è quello che riguarda la squadra bianconera. Difficile trovare un sostituto in cosi poco tempo, per di più alla sua altezza. Il Barcellona ha ormai mollato la presa, come ha scritto anche Mundo Deportivo, perché in ogni caso i blaugrana devono sempre fare i conti con un monte ingaggi che gli impedisce di fare tanti movimenti importanti. E poi c’è da considerare l’Atletico Madrid, che è il proprietario del cartellino e non intende concedere un nuovo prestito per il calciatore. A questo punto è probabile che del trasferimento di Morata in Catalogna se ne riparlerà in estate.