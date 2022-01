Calciomercato Juventus, piovono offerte per il gioiellino | Decisione definitiva

Calciomercato Juventus, il gioiellino di Allegri fa gola a diversi club: arriva la decisione definitiva da parte dei bianconeri.

Nell’ultimo anno e mezzo la Juventus sta portando avanti un percorso di valorizzazione dei giovani sta cominciando a sortire gli effetti sperati.

Soprattutto grazie al bacino dell’Under 23, i bianconeri possono fare affidamento su un ricettacolo di giovani dalle belle speranze, a cui sovente è stato dato uno spazio anche in prima squadra. Più con Pirlo che con Allegri, a dire il vero, ma anche il tecnico livornese si è dimostrato molto meno recalcitrante rispetto al passato a lanciare i prodotti del vivaio della “Vecchia Signora” anche in appuntamenti importanti: basti pensare a quanto successo con De Winter, titolare contro il Malmoe nella gara che poi ha sancito la qualificazione agli ottavi di Champions al primo posto. Dopo l’infortunio di Chiesa, potrebbe trovare spazio in pianta stabile anche Matias Soulé, che aveva impressionato tutti – compreso lo stesso Allegri – nel ritiro precampionato.

Calciomercato Juventus, Soulé resta fino a fine stagione: decisione presa

Come riportato da Romeo Agresti, nelle ultime settimane sono arrivate sul tavolo della Juventus diverse proposte – di prestito – per il gioiellino argentino, provenienti dalla Serie A e dall’estero. “Madama”, però, avrebbe espresso il desiderio di puntare su Soulé anche nei prossimi mesi, motivo per il quale una partenza del trequartista, a gennaio, è da escludere. Una presa di posizione importante: staremo a vedere se da qui a giugno Allegri farà affidamento su quello che, per caratteristiche, non sembra discostarsi troppo dal primo Dybala. E con la situazione contrattuale della Joya così in bilico, chissà che Soulé non possa diventare un punto di riferimento anche della Juve del futuro…