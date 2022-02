Calciomercato Juventus, super scambio e Roma k.o. | Bye bye Arthur

By

Calciomercato Juventus, in estate potrebbe concretizzarsi un sogno in mediana: uno scambio che lascerebbe la Roma alle porte.

Calciomercato Juventus, stando alle ultime indiscrezioni rilanciate da ‘Calciomercatomercatonews.com’, i bianconeri potrebbe instaurare un rapporto diretto con l’Arsenal per portare Arthur in Inghilterra. Ma non si parla di cessione, bensì di scambio. Il profilo in gioco sarebbe un pupillo di Mourinho, lo svizzero Xhaka.

Lo svizzero sarebbe infatti in rottura con in club inglese che aprirebbe, dunque, alla sua possibile cessione. Dato l’interesse dell’Arsenal nei confronti del brasiliano bianconero, si potrebbe aprire un incredibile scambio tra i due profili in questione.

Scambio Xhaka – Arthur | Si può fare

Il centrocampista svizzero verrebbe volentieri in Italia, già qualche mese fa, esattamente in estate, era molto vicino al passaggio definitivo alla Roma ma poi saltato. Un pupillo dello special one che adesso potrebbe diventare un nuovo pupillo di Allegri. Le parti sarebbero molto vicine all’intesa.

Lo svizzero viene valutato intorno ai 20-30 milioni di euro e pertanto potrebbe risultare un vantaggioso scambio per entrambe le società. Gli stessi Gunners avevano già provato a chiudere Arthur in questa sessione invernale ma poi operazione fallita grazie anche alla cessione di Bentancur e Kulusevski. Ma a giugno il discorso potrebbe riaprirsi e avere una contropartita idonea per lo scambio.