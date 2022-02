Calciomercato Juventus, conferme dalla Spagna: 30 milioni

I tifosi aspettano con ansia notizie sul calciomercato della Juventus, con i bianconeri che guardano alla prossima estate.

La società torinese è stata l’indiscussa protagonista dell’ultima sessione invernale, acquistando Vlahovic e Zakaria. Due rinforzi che si sono rivelati subito decisivi per le sorti della squadra allenata da Allegri. Tecnico che aspetta rinforzi nella prossima estate per tentare l’assalto allo scudetto.

La rosa bianconera necessita infatti di ancora qualche ritocco, anche in considerazione all’età di alcuni elementi dell’organico. La priorità di questo mese di febbraio saranno i rinnovi dei contratti in scadenza, poi ci si concentrerà sulle mosse future. Con alcune voci che riguardano l’attacco bianconero.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Juventus, a gennaio non si è mosso. Pronta l’asta estiva

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, due nuovi titolari per Allegri: come cambia la formazione titolare

Calciomercato Juventus, Morata può rimanere bianconero: ecco come

Nel reparto offensivo di Allegri c’è da capire prima di tutto il futuro di Paulo Dybala. Perché è chiaro che un suo mancato rinnovo aprirebbe degli scenari diversi per la Juventus. Che al di là dell’argentino sarebbe pronta a confermare uno dei suoi pezzi pregiati. Come ha sottolineato infatti il quotidiano spagnolo AS il futuro di Alvaro Morata potrebbe cambiare. Visto il venir meno dell’interesse del Barcellona, che lo ha corteggiato a gennaio, adesso il centravanti potrebbe rimanere in bianconero. Considerata anche la grande stima che Allegri ha di lui. Certo si dovrà riparlare di un accordo con l’Atletico Madrid. Con il club pronto a investire su di lui circa 30 milioni di euro, consapevole che con quella somma difficilmente si potrebbe comprare un bomber con le sue qualità.