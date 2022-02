Juventus-Sassuolo anche sul mercato | Guerra totale all’Inter

Pensare che il calciomercato della Juventus in questo periodo dell’anno sia fermo è un errore da non commettere. Si lavora già per il futuro.

La squadra deve concentrarsi sul finale di stagione, andando a caccia non solo della zona Champions in campionato ma anche di trofei importanti, come la stessa Champions e la Coppa Italia. Nel frattempo però la dirigenza non se ne sta certo con le mani in mano. È già infatti sicuramente al lavoro per pianificare nel migliore dei modi le mosse di mercato estive. Arriveranno alla corte di Allegri altri elementi che serviranno a migliorare la rosa.

Oggi Dybala e compagni tornano in campo per affrontare il Sassuolo nei quarti di finale di Coppa Italia e magari ci sarà occasione anche per intavolare qualche discorso di mercato.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Juventus, a gennaio non si è mosso. Pronta l’asta estiva

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, due nuovi titolari per Allegri: come cambia la formazione titolare

Calciomercato Juventus, duello in arrivo per Scamacca, Raspadori e Frattesi

E’ quanto sottolinea anche Calciomercato.it, che spiega che la Juventus segue con particolare attenzione tre giocatori della squadra neroverde. Ma che per tutti loro dovrà nel caso battere la concorrenza dell’Inter, anch’essa intenzionata a rinforzarsi pescando nella rosa di Dionisi. Ci sono soprattutto i due attaccanti nel mirino dei due club. Scamacca e Raspadori hanno caratteristiche fisiche e tecniche diverse, ma non ci sono dubbi sul fatto che sono due talenti da portare in squadra. Molto dipenderà dalle richieste che il Sassuolo farà riguardo la valutazione economica del loro cartellino, oltre che ovviamente dalla permanenza o meno di Morata a Torino. Un duello però potrebbe profilarsi con l’Inter anche per il centrocampista Frattesi. Valutato 25 milioni, per ora l’Inter non vorrebbe spingersi oltre i quindici.