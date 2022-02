Calciomercato Juventus, tripla firma a un passo | Ma c’è un “giallo”

Le prossime settimane del mese di febbraio saranno fondamentali per il calciomercato della Juventus e per le sue mosse future.

La dirigenza infatti sarà impegnata nella fase dei colloqui relativi ai rinnovi contrattuali dei calciatori che sono in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Vale a dire il portiere Perin, il difensore De Sciglio, gli esterni Cuadrado e Bernardeschi e ovviamente Paulo Dybala.

E’ scontato dire che una loro non permanenza a Torino condizionerebbe e non poco il calciomercato futuro del club bianconero, che sarebbe costretto a cercare sul mercato delle pedine con le loro caratteristiche. Si cercherà insomma di arrivare ad un nuovo accordo.

Calciomercato Juventus, c’è da trovare la nuova intesa con Bernardeschi

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, non sembrano esserci problemi per il rinnovo di Cuadrado. Un accordo di massima è stato già raggiunto nello scorso autunno e il colombiano dovrebbe rimanere per altre due stagioni in bianconero. De Sciglio e Perin attendono novità dal fronte societario, ma entrambi sarebbero ben felici di rimanere a Torino e proseguire la loro carriera in bianconero. Discorso Dybala a parte, rimane da risolvere il rinnovo di Bernardeschi. Che sembra essere leggermente diverso da quello dei compagni, soprattutto per quanto riguarda la questione ingaggio. L’esterno attualmente ha un accordo per 4 milioni di euro, una somma più alta rispetto ai compagni. Bisognerà insomma cercare un nuovo punto di intesa, ma la trattativa sembra possibile. Del resto l’ex Fiorentina sembra intenzionato anche lui a continuare la sua carriera con la maglia della Juventus, attende però l’offerta giusta da parte del club.