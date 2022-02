Calciomercato Juventus, irrompe Mourinho | Inter “avvisata”

La dirigenza bianconera è sempre al lavoro per far sì che anche nel prossimo calciomercato la Juventus possa essere protagonista.

La missione rinnovamento in casa Juventus è partita con gli acquisti di Zakaria e Vlahovic a gennaio. Due grandi colpi per il presente ma anche per il futuro, considerando la loro età. Aprire un nuovo ciclo vincente è l’obiettivo di Massimiliano Allegri, che aspetta altri innesti nel corso dell’estate.

Anche in difesa si cercano volti nuovi e un nome accostato ai bianconeri da qualche settimana è quello di Ginter. Difensore che non ha ancora rinnovato il contratto con il Borussia Moenchengladbach e dunque potrebbe essere ingaggiato a parametro zero per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, anche la Roma piomba su Ginter

Come sottolinea Calciomercato.it, il difensore continua a rimanere nell’orbita Inter. I nerazzurri sono molto interessati a Ginter, considerando che rischiano di perdere De Vrij, sempre più nel mirino delle big europee. Prenderlo a zero sarebbe un grande colpo, ma la concorrenza aumenta sempre di più anche per la Juventus, che continua a monitorare la situazione. Anche Josè Mourinho infatti cerca rinforzi per la difesa della sua Roma e avrebbe inserito il tedesco nella lista dei potenziali obiettivi. Senza dimenticare poi un’altra incomoda di lusso, vale a dire il Bayern Monaco. Anche i bavaresi stanno cercando un centrale di spessore considerato che perderanno Sule, che a fine stagione lascerà per fine contratto e si è già accasato al Dortmund.