Calciomercato Juventus, “vendetta” Milan | Colpaccio a zero

Attenzione alle prossime mosse di calciomercato per una Juventus che continua a seguire calciatori in vista della prossima estate.

Diventare sempre più forte sia in Italia che in Europa, è questa la missione che insegue la dirigenza bianconera. Che dopo aver portato a gennaio Vlahovic e Zakaria in bianconero adesso cercherà in questi mesi altri rinforzi per la squadra di Massimiliano Allegri.

Ringiovanire la rosa per aprire un nuovo ciclo vincente è un obiettivo non da poco. Il tecnico in estate aspetta rinforzi in tutti i reparti, anche nel pacchetto arretrato. Dove si cercherà probabilmnte non solo un centrale ma anche un esterno. Uno dei nomi più “caldi” delle ultime settimane è stato quello di Mazraoui.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Juventus, a gennaio non si è mosso. Pronta l’asta estiva

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, due nuovi titolari per Allegri: come cambia la formazione titolare

Calciomercato Juventus, anche il Milan piomba su Mazraoui

Il calciatore marocchino è in forza all’Ajax e ha il contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno. Mazraoui non ha intenzione di rinnovare l’accordo con i lancieri e dunque rappresenta per tanti club europei una ghiotta occasione, anche in virtù del fatto che ha “solo” 24 anni. Ingaggiarlo a parametro zero è una missione da portare a termine però non solo per la Juventus, come detto: c’è grande concorrenza. In pole position sembrava esserci fino a qualche giorno fa il Borussia Dortmund, ma come riporta il sito di Gianluca Di Marzio ora c’è un’altra rivale e stavolta italiana. Anche il Milan infatti avrebbe chiesto informazioni per portare il difensore esterno in serie A. Chi riuscirà a spuntarla?