Calciomercato Juventus, affondo pazzesco: un ex bianconero come regalo Champions

Calciomercato Juventus, la dirigenza andrebbe su un ex “bianconero” come prossimo acquisto in mediana: ecco di chi si tratta.

Calciomercato Juventus, ieri il capo scout bianconero era in missione in Sudamerica, obiettivo un incontro con l’agente di De Paul e Correa. Proprio il primo, il centrocampista ex Udinese e adesso in forze all’Atletico Madrid, sarebbe molto caldo come profilo per la prossima stagione.

Anche ‘Tuttosport’ ha fatto il punto sull’attuale situazione in entrata per i bianconeri e, in caso di garantita qualificazione Champions, la società andrà su un grande colpo in mediana. Se non doppio. Il primo nome in entrata potrebbe essere proprio dell’argentino. L’ex stella dell’Udinese non ha saputo ritagliarsi il posto desiderato all’Atletico e pertanto un suo addio a fine stagione, dopo solo un anno, sembra una cosa più ovvia di quanto si pensasse fino a ieri.

Calciomercato Juventus, De Paul in mediana | Il regalo per Allegri

L’argentino per caratteristiche tecniche è un profilo ideale per Allegri. Abile tecnicamente ma anche molto veloce e con il fiuto del gol. In Argentina è uno dei più stimati proprio per le sue contraddistinte caratteristiche, nonostante stagioni da assoluto protagonista all’Udinese, in questa stagione non ha saputo ottenere gli spazi desiderati all’Atletico, dunque, in Spagna non è riuscito a fare quel salto di qualità sperato.

Motivo che fa ben sperare per la Juventus, che però tenterà un prestito iniziale con l’Atletico Madrid, almeno è questo che dicono le indiscrezioni lanciate da ‘Tuttosport’.