Calciomercato Juventus, “esonero” Allegri: frecciata al veleno di Cassano

Calciomercato Juventus, una frecciata che ha già fatto i giro di social. Le parole dell’ex attaccante fanno discutere.

Calciomercato Juventus, su ‘Twitch’ piattaforma d’intrattenimento -ormai- tra le più seguite dai giovanissimi e non solo, vede, spesso, protagonisti alcuni ex giocatori sulla ‘Bobo TV’ il programma ideato proprio da Vieri insieme a Cassano, Ventola e Lele Adani. Programma seguitissimo dove si parla del calcio a 360 gradi. In questa occasione, Cassano ha parlato dell’attuale gioco della Juventus e della mancanza di gol della punta: Dusan Vlahovic.

Secondo Cassano la colpa è una sola: l’allenatore. Ecco cosa ha detto ai microfoni della ‘Bobo TV’: ““Allegri da mandare via, ma non vedete cosa sta combinando? Vlahovic mi sta diventando simpatico, non fa un tiro in porta da tre partite”.

Parole che hanno già fatto il giro di tutto il web. La frecciatina dell’ex attaccante non lascia spazio ad interpretazioni. Secondo Cassano la colpa del mancato approccio offensivo di Dusan Vlahovic è dovuto alle scelte tecniche del mister Allegri. L’ex giocatore ha poi continuato sulla questione relativa ad Allegri:

““Dicono che non si può mandarlo via perché guadagna 10 milioni. A gennaio la Juventus ha speso 100 milioni, per questo riuscirà ad arrivare quarta. Vlahovic mi sta diventando simpatico senza conoscerlo, poverino: in quattro mesi ha fatto sei gol alla Juve. Alla Fiorentina ne ha fatti diciassette. Gli sta venendo meno anche l’entusiasmo, e qualcuno dice che i centrocampisti non gli danno la palla. Stanno cercando di assolvere ancora Allegri, ma è possibile che un signor attaccante, giovane, tra i migliori ventenni al mondo, non fa un tiro in porta da tre partite?”