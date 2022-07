Juventus, ritorno ufficiale: tifosi entusiasti del nuovo “annuncio”

By

Ora la Juventus ritorna ufficialmente protagonista. I tifosi sono entusiasti per il nuovo annuncio che è stato già rivelato.

La Juventus ritorna su Fifa 23. Il simulatore calcistico avrà, di nuovo e per la gioia dei tantissimi tifosi in giro per il mondo, la possibilità di utilizzare la squadra bianconeri con le licenze ufficiali. Un’ottima notizia che abbandona definitivamente l’ormai iconico e ironizzato “Piemonte Calcio”.

Come sappiamo i bianconeri avevano una partenship esclusiva con Pes, che garantiva quindi l’utilizzo di licenze ufficiali, loghi, etc solo ad esclusivamente al team giapponese Konami, ma adesso tutto è ritornato come prima e i tifosi appassionati del videogame più venduto di sempre, potranno, nuovamente, giocare con i propri beniamini sportivi tramite licenze ufficiali.

La Juventus ritorna su Fifa 23

Dopo anni con il ‘Pemonte Calcio’ a rappresentare la squadra di Allegri, adesso, il ritorno dei colori, della maglia ma soprattutto dello stadio di Torino, sono di nuovo alla portata di tutti e non più, esclusivamente, di Konami.

Fifa è uno dei giochi più amati a livello mondiale, il simulatore calcistico numero uno al mondo e da quest’anno i tanti supporter potranno ritornare a sfidarsi online con i propri beniamini e, con nomi e loghi ufficiali.