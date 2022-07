Juventus, Di Maria e il fallaccio dell’arbitro: l’episodio diventa subito virale

Juventus, un esordio che l’hai visto protagonista in un bizzarro contrasto con l’arbitro, ecco cosa è successo.

Juventus, nella sua tournée americana i bianconeri stanno facendo la preparazione sfidando parecchie squadre dell’altro continente, tra queste la sfida contro i messicani del Club Deportivo Guadalajara. Una sfida conclusasi con la vittoria dei bianconeri per 2 a 0 ma che ha visto Di Maria coinvolto in uno scontro con l’arbitro.

Come pubblica ‘Marca’, il noto giornale spagnolo, Di Maria esordisce con la Juventus ma per poco non si infortuna in uno scontro con l’arbitro.

Juventus, Di Maria rischia l’infortunio con l’arbitro

Stando infatti alla ricostruzione, come si può vedere anche nel video, il giocatore argentino ha giocato i suoi primi minuti da giocatore della Juventus: uno dei momenti iniziali del suo percorso che lo vedrà protagonista lungo la stagione.

Proprio durante uno dei suoi punti di forza, l’assist, l’esterno argentino ha subito questo sfortunato scontro con l’arbitro che era sulla sua traiettoria ma dalla parte opposte. Un “fallo” chiaramente involontario ma che per fortuna non è stato niente di grave.