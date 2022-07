Batticuore Juventus: infortunio Pogba e quella speranza improvvisa

Juventus, Pogba ritorna a Torino e poi ci sarà il consulto decisivo per capire come procedere dato l’infortunio.

Pogba e l’infortunio che non ci voleva. Adesso il centrocampista francese è dovuto tornare a Torino per poi ripartire alla volta di Lione laddove incontrerà l’esperto che capirà il meglio da farsi per il suo momento decisamente no. Il Polpo spera di non finire sotto i ferri ma questo verrà deciso solo dopo il consulto.

Pogba arrivato a Torino per fare la differenza in mediana purtroppo dovrà saltare gran parte della prima parte stagionale. Un brutto e inaspettato infortunio che dovrà essere curato al massimo della resa. Pogba vuole ritornare in campo il prima possibile ma è anche vero che per farlo dovrà sentire il parere di un esperto e capire se è necessaria già l’operazione.

Pogba e l’infortunio | La speranza è di non operarsi subito

Come scrive ‘Tuttosport’ Pogba vorrebbe evitare immediatamente i ferri, ma sarà decisivo solo il parere dell’esperto, il guru che operò anche Zlatan Ibrahimovic per intenderci.

Pogba chiaramente scalpita per ritornare in campo e lo vuole fare il prima possibile ma anche la Juventus dovrà capire il meglio da farsi, un operazione adesso lo terrà fuori più a lungo ma potrebbe evitare, nel caso, ricadute future. Ma ciò è ancora presto per essere detto visto che l’unico parere che conterà, realmente, sarà quello del medico esperto che già curò campioni del calibro, appunto, di Zlatan. La speranza di tifosi e – in generale – dell’ambiente bianconero è che si risolvi il più presto possibile.