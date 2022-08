Calciomercato Juventus, goduria Allegri: la “spalla” di Dv9 la porta Icardi

Calciomercato Juventus, il Manchester United piomba su Icardi che libererebbe l’attaccante voluto da Allegri.

Icardi, come scrivono da ‘tycsports.com’ potrebbe finire direttamente nel mirino dello United dopo la già sicura volontà del Psg di cederlo. L’attaccante argentino è finito nel mirino sia dei Red Devils ma anche del Galatasaray.

L’arrivo dell’argentino in Inghilterra vorrebbe dire, però, una cosa molto importante per i bianconeri. Il possibile addio all’operazione Martial. Il bomber francese era un desiderato speciale di Allegri che adesso potrebbe tornare in auge soprattutto se i Red Devils dovessero concretizzare l’operazione Icardi.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Martial

Martial sembrava ormai molto vicino al sua permanenza in Inghilterra dopo un passato che l’ha visto anche protagonista proprio con la maglia del Manchester. Il bomber adesso, però, potrebbe non essere più la prima scelta in casa Red Devils soprattutto se dovesse concretizzarsi l’operazione Icardi. In tal senso si potrebbe quindi riaprire uno spiraglio alla possibilità di sognare nuovamente il francese alla corte di Massimiliano Allegri, che lo vedrebbe ideale come spalla di Vlahovic in attacco.