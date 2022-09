Pagelle Juventus-Benfica, fioccano i 4: Milik e Perin predicano nel deserto

Voti Juventus-Benfica: stasera i bianconeri sono scesi in campo all’Allianz Stadium nella seconda sfida di Champions League del girone.

Si è conclusa da pochi istanti Juventus-Benfica, che ha visto i bianconeri perdere per 1 a 2. Una sfida che lo stesso Allegri ha definito non decisiva ma che ha visto i bianconeri uscire sconfitti nel proprio stadio di casa. La seconda partita di Champions League del girone si è appena giocata all’Allianz Stadium di Torino e non al massimo dell’entusiasmo, soprattutto per i tanti tifosi delusi dalla performance dei propri beniamini.

Certamente una sfida importante con risultati inaspettati. Dopo la sconfitta contro il Psg in trasferta, i bianconeri in questa gara casalinga sono riusciti a perdere di nuovo. Alcune insufficienze di lusso questa.

Ecco, dunque, tutti i voti dei protagonisti della sfida di Champions League:

JUVENTUS Perin 6,5, Bremer 6, Bonucci 6,5, Danilo 5,5, Cuadrado 5 (58′ De Sciglio 6), Mckennie 4,5, Paredes 5, Miretti, 4 (58′ Di Maria 6,5), Kostic 6 ( 70′ Fagioli 6), Milik 7 (70′ Kean 6,5), Vlahovic 4.

Certamente non la partita che si aspettavano i tifosi. Il cammino dei bianconeri in Champions si complica ma nulla è ancora del tutto compromesso.