Colpo di scena Juventus: “Nessuna penalizzazione”

Juventus, nessuna nuova penalizzazione. Secondo l’avvocato, adesso, potrebbe esserci una svolta. I dettagli.

Juventus, il caso dei bianconeri non è finito qui. Come sappiamo, oltre alla penalizzazione dei -15 punti per il caso plusvalenze, c’è, anche l’inchiesta sugli stipendi. L’interrogativo dei tifosi è chiaramente uno solo: la Juventus rischia ancora ulteriori penalizzazioni? A fare il punto è stato l’avvocato Roberto Afeltra che in un intervista a ‘Tuttosport’ ha chirato la situazione.

L’avvocato in una lunga intervista rilasciata in esclusiva al quotidiano sportivo ‘Tuttosport’ ha fatto il punto definitivo sulla questione. Andiamo a scoprire cos’ha detto.

Juventus, senti Afeltra: “Non può essere sanzionata per illecito sportivo”

Come detto poc’anzi, secondo l’esperto avvocato Roberto Afeltra la Juventus potrebbe non dover rischiare ulteriori penalizzazioni in classifica. Andiamo a vedere parola per parola quello che ha detto al quotidiano sportivo ‘Tuttosport’ in una lunga intervista sull’argomento.

“Nella sentenza, quasi la metà delle pagine si occupa dei chiarimenti sui vizi di forma eccepiti dalla Juventus. Evidentemente, obiezioni non avventate. Nelle motivazioni si trovano contraddizioni che fanno venire i brividi. La Juventus, dunque, non può essere sanzionata per illecito sportivo, se è stata mandata a giudizio per l’articolo 31 comma 1 del codice e anche nella peggior lettura, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 per i dirigenti. Ci sono comunque conseguenze importanti sulla questione. La manovra stipendi rientra nella stessa fattispecie dell’articolo 4. Essendo già stata trattata la medesima contestazione, se il Collegio di garanzia confermasse la penalizzazione attuale, il fascicolo potrebbe essere archiviato per mancanza di interesse. La sentenza della Corte d’Appello può comunque essere impugnata perché da tanti profili può non superare il vaglio di legittimità”.