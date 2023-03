Chiesa fa tremare la Juventus: esami immediati anche per Di Maria

Chiesa fa tremare la Juve: oggi esami per l’attaccante bianconero che ha avvertito un fastidio al ginocchio. Anche Di Maria verrà valutato

C’è stato un momento ieri in cui tutti i tifosi della Juventus hanno pensato al peggio. Quel momento è stato quando Chiesa si è seduto in mezzo al campo con un volto assai preoccupato per le condizioni del suo ginocchio.

Allegri, alla fine della partita, ha parlato di un fastidio, aggiungendo anche che non dovrebbe essere nulla di preoccupante, ma fino a quando gli esami strumentali non daranno esito negativo, allora il popolo bianconero rimarrà col fiato sospeso. Il ginocchio di Chiesa verrà messo sotto la lente d’ingrandimento proprio in queste ore, per capire l’entità del problema. Si spera in nulla di grave ovviamente e si spera di tirare in maniera definitiva quel sospiro di sollievo che tutti abbiamo tirato quando Federico è rientrato in campo.

Chiesa sotto controllo, esami anche per Di Maria

Ma la partita di ieri contro il Friburgo ha lasciato degli strascichi importanti. Perché anche Di Maria, uscito affaticato, verrà valutato in queste ore dallo staff medico della Juventus. Probabilmente il Fideo con la Sampdoria non scenderà in campo per farlo respirare, anche perché poi in successione ci sarà il ritorno contro il Friburgo e poi l’Inter a San Siro.

Non ci sarà nemmeno Alex Sandro, uscito al minuto 24 del primo tempo. Per lui il problema è muscolare e in questo caso, di possibilità, non ce ne stanno proprio. Bonucci quindi si candida a prendersi una maglia da titolare domenica contro la formazione allenata da Stankovic, con Bremer e Danilo che dovrebbero completare il reparto. Dovrebbero, perché comunque ci potrebbe essere un turnover mirato per affrontare al meglio le ultime partite prima della sosta. In questo caso davvero benedetta.