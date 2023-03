Clamoroso nella rifinitura: Juventus-Samp, Allegri vuole farlo davvero

Juventus-Sampdoria, un clamoroso cambio di formazione per Allegri. Ecco a cosa pensa il mister per la sfida di stasera.

Per stasera Allegri sogna in grande, o meglio, è pronto a schierare nuovamente un suo pezzo da novanta.

Prima dell’Inter in Coppa Italia, questa sera, la Juventus, affronterà la Sampdoria in una sfida decisamente importante casalinga. I ragazzi di Allegri dovranno affrontare l’impegnativa sfida contro i liguri e per l’occasione, Allegri, potrebbe schierare un giocatore d’eccellenza.

Juventus-Sampdoria, Allegri sceglie Pogba

Max Allegri potrebbe infatti scegliere di schierare Paul Pogba titolare nella sfida di questa sera. Un ottima notizia per il centrocampista francese ma soprattutto per i tanti tifosi che lo stanno aspettando impazienti. Pogba ha chiaramente bisogno di tornare a giocare per riconquistare un posto importante in squadra.

La sfida contro la Sampdoria potrebbe dire molto nel suo presente, e il Polpo sarebbe già pronto a tornare protagonista. Chissà magari pure con un gol? Certamente la migliore delle ipotesi ma già vederlo titolare per i tifosi rappresenta quell’importante traguardo che fino a qualche mese fa sembrava vano. In attesa delle formazioni ufficiali, non ci resta che attendere il possibile verdetto sul centrocampista, pronto, nuovamente, a fare la differenza dal primo minuto. Come comunica anche lo stesso ‘Mombolano’ sui suoi portali social. Un ritorno che vuole dire molto non solo per il giocatore stesso ma anche per tutto l’ambiente bianconero che aspetta il ritorno del proprio beniamino che veste, non a caso, il numero 10: quello dei top player di fama mondiale.