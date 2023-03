Convocati Juventus, UFFICIALE: Chiesa-Di Maria, le scelte ufficiali di Allegri

Friburgo-Juventus, ufficiale i convocati di mister Allegri. La sfida contro i tedeschi sarà valida per la qualificazione ai quarti di finale.

Friburgo-Juventus, una sfida che vale la qualificazione. Domani sera i bianconeri si giocheranno il passaggio ai quarti di finale dell’Europa League e per l’occasione non sono ammessi errori. Chi giocherà, quindi, nella sfida in Germania? Ecco i convocati ufficiali della gara.

Nella sfida prevista per domani sera, i bianconeri dovranno ottenere un buon risultato per definire l’obiettivo minimo: il passaggio ai quarti. Per l’occasione, Allegri, avrà alcuni indisponibili come Bonucci ed Alex Sandro oltre ai lungodegenti Pogba e Milik. Si aggregano al gruppo, invece, Chiesa e Di Maria, in forse alla vigilia.

Friburgo-Juventus, i convocati di Allegri

Ecco la lista completa dei convocati:

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin

DIFENSORI: De Sciglio, Bremer, Danilo, Gatti, Rugani.

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea, Compagnon

ATTACCANTI: Chiesa, Vlahovic, Kean, Di Maria, Soulé, Iling Jr

Di conseguenza, ecco, tutti i convocati della sfida. Come sappiamo ci saranno delle assenza importanti ma anche dei recuperi. Questi sono i giocatori che potrebbero scendere in campo domani nella sfida valida per i quarti di finale di Europa League. Una partita assolutamente da non sottovalutare nonostante il buon risultato dell’andata, che ha visto trionfare la squadra di Allegri per un 1 a 0 con un gol siglato dal solito Angel Di Maria. Questa settimana, inoltre, si concluderà con un’altra sfida cruciale in campionato: il derby d’Italia contro l’Inter a San Siro. Massima concentrazione quindi per un vero e proprio tour de force che non ammette distrazioni.