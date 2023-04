Calciomercato Juventus, Roma imbestialita: Allegri lo perde sul serio

Calciomercato Juventus, la Roma potrebbe virare su un obiettivo comune ai bianconeri in caso di perdita di uno dei titolari: i dettagli.

In casa Roma si pensa già al possibile rimpiazzo in difesa. In caso, infatti, di addio di Spinazzola la squadra di Mourinho valuterebbe l’alternativa d’eccezione.

La situazione di Spinazzola è in bilico. Il giocatore chiederebbe già il rinnovo, ma Pinto prende tempo per capire le possibile nuove mosse. Se parte il giocatore, la Roma avrebbe già messo nel mirino un obiettivo concreto che piace molto, anche, alla Juventus. Si tratterebbe di Grimaldo del Benfica, che sarebbe in pole per essere il nuovo sostituto.

Grimaldo al posto di Spinazzola: la Roma ci pensa

Grimadlo si sta guardando intorno per capire quale sarà la prossima destinazione, il laterale del Benfica adesso ascolterà tutte le offerte e capirà quale sarà la migliore occasione ma, certamente, come sottolinea ‘Il Messaggero’, anche la Roma, adesso, si iscrive nella lista dei club interessati.

La Juventus è dunque avvisata e una avversaria si aggiunge all’orizzonte. Tutto verrà deciso, ovviamente, nei prossimi mesi quando ci sarà il verdetto definitivo sulla potenziale decisione del club giallorosso sul destino del proprio giocatore: Spinazzola mai come adesso in pieno bilico decisionale. Staremo a vedere cosa succederà. La Juventus rimarrà, comunque, molto interessata alla possibilità di acquistare Grimaldo soprattutto dovesse liberarsi a zero, come sembra.