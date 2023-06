Milinkovic Savic sceglie la Juve e ‘anticipa’ un altro colpo: tifosi in delirio

Continua il pressing della Juventus su Milinkovic-Savic: il suo arrivo può convincere un big a rimanere

Il pallino di mercato della Juventus continua a essere il top player della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic.

Nelle ultime stagioni i bianconeri lo hanno inseguito a lungo, senza mai riuscire ad abbattere il muro alzato da Claudio Lotito. Questa volta, però, la situazione è diversa, in quanto il serbo è in scadenza a giugno 2024 e il patron biancoceleste non ha più il potere contrattuale di qualche anno fa. Inevitabilmente la richiesta economica si è abbassata e a un certo punto Lotito potrebbe cedere, per non rischiare di perdere uno dei suoi giocatori migliori a parametro zero tra un anno. Non sarebbe una mossa conveniente per la Lazio che da sempre ha adottato una politica conservativa, basata sulla costruzione di una rosa competitiva ma con un occhio molto accurato alla sostenibilità societaria. Anche l’Inter è sulle tracce del centrocampista che in questa stagione ha confermato i suoi numeri strepitosi: 11 gol e 8 assist in stagione, un bottino da giocatore di primissimo livello. Il suo arrivo è strettamente connesso alla situazione di Adrien Rabiot che in settimana dovrà dare una risposta concreta alla società.

Juventus, Milinkovic-Savic l’incentivo per Vlahovic

Milinkovic-Savic diventerebbe anche un grande incentivo per Dusan Vlahovic. Con la presenza del compagno di nazionale, l’attaccante potrebbe rivalutare anche il suo futuro e decidere di rimanere.

L’ex Fiorentina non ha un futuro ancora delineato. Nonostante il contratto fino al 2026, i vari corteggiamenti dalla Premier League potrebbero far vacillare il giocatore. Certamente l’attaccante classe 2000 non ha trovato l’intesa perfetta con Massimiliano Allegri. I problemi di pubalgia lo hanno condizionato in maniera netta ma anche quando ha giocato è sembrato un lontano parente dell’attaccante letale ammirato a Firenze. L’eventuale approdo a Torino di Milinkovic-Savic potrebbe aprire un nuovo scenario anche per Vlahovic. Milinkovic, Kostic e Vlahovic formerebbero un blocco serbo molto strutturato che permetterebbe alla Juventus di ripartire con delle certezze assolute in tre reparti differenti. L’acquisto del ‘Sergente’, quindi, diventerebbe non solo un super colpo che accenderebbe l’entusiasmo dell’ambiente, ma anche un nome di spessore per riportare convinzione all’interno della squadra.