Rabiot via dalla Juventus: la destinazione è clamorosa

Calciomercato Juventus, Rabiot ancora uno dei giocatori più desiderati, ecco cosa potrebbe succedere nella prossima sessione di mercato.

Il futuro del talentuoso centrocampista francese Adrien Rabiot sembra essere sempre più incerto mentre ci avviciniamo al mercato invernale di gennaio. Rabiot è attualmente in scadenza di contratto con la Juventus, con il suo accordo in scadenza il 30 giugno.

La mancanza di un rinnovo contrattuale con la Vecchia Signora ha scatenato una serie di speculazioni riguardo al suo futuro, e due club di Premier League, l’Arsenal e il Newcastle United, sembrano pronti a fare il possibile per assicurarsi le sue prestazioni.

Arsenal e Newcastle su Rabiot già a gennaio!

L’interesse nei confronti di Rabiot, come scrivono da ‘Fichajes’, da parte di questi due club inglesi è un segno della sua qualità e versatilità come centrocampista. Il giocatore francese è noto per la sua abilità nel dominio del centrocampo, il suo passaggio preciso e la sua capacità di vincere i contrasti, rendendolo un obiettivo allettante per le squadre che cercano di rafforzare la loro mediana e un attuale indiscutibile della rosa di Allegri, che lo vede come titolare inamovabile nel suo centrocampo.

L’Arsenal, sotto la guida del manager Mikel Arteta, sta cercando di rinforzare la sua rosa per competere al vertice della Premier League. La possibile acquisizione di Rabiot potrebbe portare un nuovo livello di qualità al centrocampo dei Gunners e contribuire a migliorare le loro prestazioni in campionato e nelle competizioni europee. Dall’altra parte, il Newcastle United sta cercando di costruire una squadra competitiva sotto la nuova proprietà, e l’acquisizione di un talento come Rabiot potrebbe rappresentare un passo importante nella loro crescita come club, viste le grandi ambizioni del club inglese. Il mercato invernale di gennaio si avvicina rapidamente, e i tifosi di Arsenal e Newcastle attendono con trepidazione le decisioni che verranno prese riguardo al futuro di Adrien Rabiot. Se la Juventus lo vuole tenere dovrà cercare al più presto un rinnovo e una soluzione.