Nuovo bomber Juventus, la svolta: Giuntoli paga la clausola

La Juventus individua un nuovo attaccante per giugno: occhi sul nuovo bomber della Bundesliga

La nuova Bundesliga sta già regalando tante sorprese e dei duelli molto avvincenti. In cima alla classifica a sorpresa troviamo il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, club rivelazione della nuova stagione.

Il Bayern Monaco non è primo e nemmeno secondo. La seconda posizione, infatti, è occupata dallo Stoccarda di Sebastian Hoeness, altra grande rivelazione di questo inizio di stagione. Il Leverkusen si sta affidando ai colpi dei suoi talenti, in particolare a quelli di Victor Boniface, autore di ben 7 reti nelle prime 7 di campionato. Anche lo Stoccarda, invece, si gode il suo bomber, Serhou Guirassy, guineano naturalizzato francese classe ’96. Un inizio straordinario scandito da 13 gol in 7 partite del campionato tedesco. Numeri sbalorditivi per il centravanti ex Rennes che sta superando i numeri di attaccanti del calibro di Haaland, Kane, Mbappe e Lautaro Martinez, attirando l’attenzione di molti club europei, tra cui proprio la Juventus.

Juventus, occhi su Guirassy dello Stoccarda: la clausola è di 20 milioni

Come sottolineato da calciomercatoweb.it, Guirassay è finito nel mirino anche della Juventus che lo aveva già individuato prima del suo exploit con lo Stoccarda.

Ai microfoni di ‘Sport1’ il Direttore sportivo dello Stoccarda, Fabian Wohlgemuth, è stato intervistato proprio in merito al futuro di Guirassy ma si è nascosto dietro al ‘no comment’: “Non sono autorizzato a commentare il contenuto contrattuale. Vedremo cosa succederà in futuro. Faremo sicuramente tutto il possibile per assicurarci che rimanga a lungo con noi”. La clausola rescissoria dell’attaccante è più che abbordabile per la Juventus, di circa 20 milioni di euro. Una cifra inferiore anche al suo attuale valore di mercato. Lo Stoccarda sarebbe intenzionato ad offrire un prolungamento di contratto al centravanti, con conseguente aumento dello stipendio e bonus alla firma, così da eliminare l’attuale clausola rescissoria. Consapevoli che ad oggi non sarebbe difficile prevedere un assalto di un top club e la Juventus potrebbe essere tra le principali candidate.