Fuoriclasse dalla Bundesliga nel mirino: è ancora Juventus-Manchester City

La Juventus ha messo nel mirino un centrocampista della Bundesliga ma in corsa ci sono anche Manchester City e PSG

Prosegue il lavoro dei dirigenti bianconeri, capitanata da Cristiano Giuntoli, alla ricerca di un nuovo rinforzo a centrocampo.

La lista della Juventus per rinforzare il centrocampo si fa sempre più folta e l’ultimo nome, come sottolineato da 90min, sarebbe quello di Exequiel Palacios. Si tratta del centrocampista argentino del Bayer Leverkusen, protagonista con la squadra di Xabi Alonso in questo inizio di stagione sorprendente in cui sta dominando la Bundesliga, mantenendo il primo posto in classifica. Un avvio che ha sorpreso anche il Bayern Monaco e che sta mettendo in vetrina numerosi talenti, da Victor Boniface a Florian Wirtz ma anche lo stesso Palacios che ha collezionato 2 gol e 2 assist nelle prime 10 partite di campionato. Centrocampista duttile, bravo sia in interdizione che in zona offensiva.

Juventus, occhi su Exequiel Palacios del Leverkusen: City e PSG in corsa

Il classe ’98 ex River Plate è uno dei profili tenuti d’occhi da Giuntoli che parallelamente sta seguendo anche le piste che portano a Kalvin Phillips del Manchester City e Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham.

Rimangono sullo sfondo anche i nomi di Rodrigo De Paul e Lazar Samardzic ma ad oggi sembrano meno quotati. Exequiel Palacios, però, potrebbe diventare una delle prime scelte, soprattutto in vista della sessione estiva. Difficile pensare che il Leverkusen apra al suo trasferimento a stagione in corso. A giugno, invece, per la giusta offerta le cose potrebbero cambiare. La Juventus è decisa ad andare avanti, se pur la valutazione economica del Leverkusen potrebbe frenare il suo arrivo. Ad oggi l’argentino ha una valutazione di circa 35 milioni di euro e un contratto che lo lega al club tedesco fino al 2028. Una cifra che difficilmente potrà calare, anzi; è plausibile che possa addirittura aumentare, vista la concorrenza di due colossi come Manchester City e Paris Saint-Germain. In questo caso, oltre al prezzo, la Juventus sarebbe tagliata fuori anche dall’inserimento di due club economicamente insuperabili.