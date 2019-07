Dybala lascia la Juventus? Calciomercato: cessione per arrivare ad un big

Paulo Dybala lascia la Juventus? La cessione della Joya servirebbe per finanziare l’arrivo di un top player. Lo scenario di calciomercato.

Quest’estate sarà rivoluzione in attacco per la Juve? Probabilmente sì, manca solo la prima mossa e tutte le pedine inizieranno ad andare al proprio posto. Piazzare Higuain non è semplice, Kean ha molte offerte ma i bianconeri puntano su di lui e per Mandzukic è tutto fermo. L’unica pedina che continua ad attirare club interessati a lui è Paulo Dybala: la sua cessione potrebbe sbloccare l’arrivo di un top player a centrocampo.

Calciomercato Juventus: Dybala finanzia Pogba?

Ecco allora che la Joya, al momento ancora in vacanza-permesso dopo la Coppa America disputata con la sua Argentina, potrebbe lasciare la Juventus, dove è tutto fuorché incedibile, per trasferirsi in un altro top club.

Per lui, autore di una stagione sottotono l’anno scorso, le richieste di certo non mancano: il Psg ha sfruttato l’interessamento dei bianconeri per Neymar per poter prendere informazioni, mentre il Tottenham ha effettuato alcuni sondaggi grazie ad alcuni emissari.

La squadra più avanti da questo punto di vista è però il Manchester United: i Red Devils, infatti, sono forti dell’interesse dei bianconeri per Paul Pogba. Paratici sogna un ritorno del francese a Torino alla corte di Sarri e potrebbero sfruttare questa volontà della Vecchia Signora per accaparrarsi la Joya.

Il prezzo? 150 milioni di euro per il cartellino di Pogba, ma con Dybala e magari Matuidi si potrebbe avere uno scambio sostanzialmente alla pari o quasi.

