Cristiano Ronaldo sarà il faro dei bianconeri in Juventus Lokomotiv Mosca. Il calciatore sarà dunque impiegato titolare nella terza giornata di Champions League.

Il calciatore portoghese ha segnato come nessuno in Champions League, proprio per questo è stato soprannominato il “Re”. Inoltre può fare la differenza grazie a tecnica, fisicità e intelligenza nella gestione dei match. Se l’anno scorso i gironi erano partiti male, con il cartellino rosso a Valencia, quest’anno il ragazzo ha già segnato nel match contro il Leverkusen.

Cristiano Ronaldo, Juventus Lokomotiv: Cr700 pronto a nuovi record

Cristiano Ronaldo è un ragazzo straordinario, così ha parlato ieri alla vigilia a Sky Sport: “Sarà una gara difficile. Sono felice per i 700 gol e per aver segnato sabato scorso il numero 701. Questa contro la Lokomotiv Mosca però è un’altra partita importante perché se vinciamo saremo ben messi nella classifica del gruppo di Champions League“.

Aggiunge Cr7: “Abbiamo cambiato molto in questa stagione dall’allenatore ai giocatori. Usiamo ora un sistema di gioco un bel po’ diverso da quello di prima. Stiamo giocando meglio e la squadra sta bene. Daremo sempre il massimo per vincere il più possibile. Vogliamo vincere Scudetto, Coppa Italia e Champions League. Questo è quello che vogliamo cercare di fare“.

Che attaccamento ai bianconeri

Nonostante sia arrivato da poco a Torino Cristiano Ronaldo ha già dimostrato di avere grande attaccamento alla maglia della Juventus. Infatti molto spesso ha ribadito di essere felice di questa scelta. Tutti ricorderanno quel “mille per cento” pronunciato quando gli chiedevano se sarebbe rimasto in bianconero. Il ragazzo ha così dimostrato di avere anche un grande cuore.

Una cosa che avevamo visto anche in passato visto che è un ragazzo dal cuore d’oro, in grado di aiutare anche molte persone che in passato avevano bisogno di lui. Stasera però è il momento di tornare in campo per dimostrare di avere fisicità e tecnica.

Cr700

