Video Gol Caprari Sampdoria Juventus: pareggio dei blucerchiati con l’attaccante che agguanta i bianconeri. Clicca qui per vedere la rete.

Gol del pareggio che nasce da un errore di Alex Sandro, che perde palla, la quale finisce bene a Caprari che si trova tra i piedi un pallone che butta subito in rete, con Buffon un pochino in ritardo ma incolpevole. E’ 1-1, dopo il dominio totale dei bianconeri è arrivato il pareggio a sorpresa, capitalizzando al meglio l’unica azione. Ma che ingenuità della difesa di Sarri.

Video Gol Caprari Sampdoria Juventus: pareggio a sorpresa

Quest’oggi Maurizio Sarri ha deciso di dare fiducia al tridente delle meraviglie formato da Cristiano Ronaldo, sempre inamovibile tra le fila dei bianconeri, Paulo Dybala e Gonzalo Higuain: in panchina quindi sia Aaron Ramsey sia Federico Bernardeschi.

Il tecnico dei bianconeri ha quindi deciso di continuare a dare fiducia a questo atteggiamento ultra offensivo in campo da tenere.

Al netto di un problema di equilibrio della squadra, ancora tutto da capire, in certe tipologie di partite a quanto pare sembra che lo vedremo abbastanza spesso e non c’è niente di più importante per i tifosi che non vedono l’ora di vedere tutti e tre in campo contemporaneamente.

