Calciomercato Juventus, non solo Messi: altra occasione del Barcellona

Il calciomercato della Juventus potrebbe ruotare attorno ad alcune occasioni provenienti dal Barcellona. E non solo Lionel Messi.

L’eliminazione dalla Coppa del Re per mano dell’Atheltic Bilbao ha aumentato e non poco la tensione in casa Barcellona. Tra i più nervosi c’è senza alcun dubbio Lionel Messi, costretto a giocare, nonostante un persistente fastidio muscolare. Probabilmente è stato questo uno dei motivi che ha scatenato la lite con il direttore sportivo Abidal.

Ma, come riportato e rivelato da ‘Il Corriere dello Sport’, non è la stella argentina l’unico giocatore ad avere episodi di nervosismo. Basti pensare a Jordi Alba, che al fischio finale di Bilbao ha ribadito il malessere della squadra nei confronti del ds. Il tutto è avvenuto attraverso le pagine del noto portale iberico ‘Sport’. Il dirigente aveva accusato i giocatori di scarso impegno nell’ultima epoca Valverde. “Abidal è stato un giocatore di questa squadra deve sapere come ci sentiamo. Siamo noi che ci mettiamo la faccia. Già c’è tanta gente che ci tira in faccia tanta merda da fuori, non c’è bisogno che lo facciamo anche noi dal di dentro“, queste le parole dello spagnolo.

Un po’ più morbido è stato Piqué, che ha provato a pensare positivo nonostante il momentaccio: “Dispiace per essere usciti dalla Coppa del Re, ma ci rimangono la Liga e la Champions. Abbiamo talento sufficiente per vincere i due titoli che ci rimangono“. Insomma, si prova a concentrarsi sul resto della stagione. Ma chissà che quanto successo non possa aprire scenari di mercato, in cui la Juventus potrebbe inserirsi.

