Il messaggio è il seguente: “Entro lunedì vi faremo avere il piano collettivo per gli stipendi”. Questo è quello che secondo ANSA sarebbe stato detto dal presidente e dall’ad della Lega di Serie A all’Aic (associazione italiana calciatori). Un colloquio avvenuto in conference call, il piano, appunto, vedrebbe una sospensione degli stipendi per i calciatori di Serie A, una misura naturalmente transitoria ma necessaria per gestire in maniera coordinata ma soprattutto condivisa la situazione di stallo, per capire quando riprenderà ufficialmente il campionato e se riprenderà.

Serie A: “Entro lunedì piano per sospensione stipendi”

Che cosa sarà del campionato di Serie A? In attesa di ulteriori informazione sull’eventuale ripresa sempre più gravata dall’emergenza del virus che ogni giorno aumenta i contagi, La Lega Calcio si trova in una situazione complicata. L’idea studiata sarebbe quella di sospendere momentaneamente lo stipendio ai calciatori di Serie A per gestire in maniera coordinata la situazione, in attesa appunto, di capire quando e soprattutto se riprenderà il campionato. Negli scorsi giorni sono nate polemiche a riguardo, c’è chi vorrebbe riprendere il prima possibile e chi, invece, vorrebbe sospendere definitivamente la stagione e ricominciare da capo la prossima stagione. Ma la verità che in questo momento così delicato la priorità rimane la salute delle persone, di conseguenza con più incontri Lega Calcio e Uefa dovranno capire quale sarà il futuro del calcio e se avrà senso continuare la stagione.

