Quale sarà la Juventus della ripartenza? Nella ripresa del campionato alcuni giocatori titolari potrebbero cambiare, ecco la formazione di Sarri

Sono cinque i titolari certificati nella nuova Juventus della ripartenza. Ovviamente, nemmeno a dirlo, Cristiano Ronaldo è fra questi ma ci sono diverse pedine che potrebbero variare di settimana in settimana. Con il calcio italiano che si presta a ripartire anche la Juventus dovrà farsi trovare pronta e naturalmente molti fattori determinanti saranno l’attuale condizione fisica e gerarchie interne. Ma per mantenere il vertice della classifica Maurizio Sarri dovrà gestire le risorse a disposizione al meglio valutando chi può essere, attualmente, in grado di fare -realmente- la differenza. Per il momento cinque giocatori sono i soli ad avere la certezza della titolarità in questa Juventus 2.0 della ripartenza. Insieme a CR7, naturalmente, Szczesny in porta e…

Juventus, la formazione titolare della ripartenza: Sarri ha fatto le sue scelte Matuidi è l’altro giocatore certificato nel terzetto del centrocampo, giocatore di grande corsa ma soprattutto molto utile in copertura, per la difesa invece, sempre certificati Alex Sandro sulla fascia sinistra e Cuadrado sulla destra. Mentre per i centrali altre certezze saranno Bonucci e De Ligt attualmente il vero perno della difesa. Paulo Dybala insieme a Cristiano Ronaldo è l’altro profilo indispensabile nel reparto offensivo, nei nuovi piani potrebbe essere spostato direttamente come punta centrale. Intanto il capitano Giorgio Chiellini sembra essersi completamente ripreso dall’infortunio e potrebbe davvero essere fondamentale nei cambi ma va gestito, comunque, con grandissima cautela visto il lungo stop. A centrocampo, invece, c’è ancora indecisione su due profili, quello del centrocampista di destra, infatti, Khedira e Ramsey potrebbero essere i candidati ad un posto da titolare. Mentre per le manovre ci sarà una condivisione fra Pjanic e Bentancur. C’è da capire invece chi sarà l’atro tassello della fase offensiva, il posto sarà fra Higuain e Douglas Costa. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Serie A, parla Malagò: “Conta il rispetto dei protocolli”

