Juventus, la compagna di Ronaldo può tornare in tv

La Juventus si affiderà ancora a Cristiano Ronaldo per essere protagonista nella prossima stagione calcistica, sia in serie A che in Europa.

E c’è invece chi potrebbe essere protagonista in tv come Georgina Rodriguez, compagna proprio dell’asso portoghese. La modella argentina ha brillato nella sua esperienza all’ultimo Festival di Sanremo e ora sarebbe pronta a tornare sul piccolo schermo. Dove? In un programma calcistico, questa volta, argomento che Georgina sicuramente conosce molto bene avendo al suo fianco uno dei più importanti calciatori del mondo.

Juventus, Georgina a Tiki Taka

Con la ripartenza del campionato riprenderà anche Tiki Taka, la trasmissione calcistica di Mediaset. Con Piero Chiambretti che prenderà il posto di Pierluigi Pardo alla conduzione. Secondo quanto riporta “Chi” – e anche il Corriere dello Sport – proprio il nuovo presentatore avrebbe intenzione di avere al suo fianco Georgina Rodriguez. Che prenderebbe il posto di un’altra compagna di un giocatore famoso, ovvero Wanda Nara. La compagna di Ronaldo accetterà la corte di Chiambretti, noto tifoso del Torino?



