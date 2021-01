Juventus-Sassuolo probabili formazioni: ultimi dubbi per Pirlo

By

Tutto pronto in casa Juventus per il confronto che vedrà i bianconeri impegnati questa sera contro il Sassuolo all’Allianz Stadium.

Una partita che la squadra di Pirlo dovrà portare assolutamente a casa, anche perché ieri sera il Milan ha vinto nell’anticipo sul Torino e ha allungato nuovamente al comando. Attenzione però al Sassuolo, che certo non ha la sua stella Berardi, ma rimane una squadra pericolosissima. I neroverdi giocano bene, divertono e non è un caso che si trovino nei quartieri alti della graduatoria. Insomma un avversario da non sottovalutare.

LEGGI ANCHE –>Milik, la verità sul centravanti promesso alla Juve