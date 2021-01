Juventus, il Bologna si avvicina: in quattro si allenano a parte

La Juventus si prepara alla partita di domenica contro il Bologna, un altro match da portare a casa a tutti i costi per la formazione bianconera.

Il divario con la vetta della classifica è già importante e non si possono perdere altri punti per strada. Di sicuro però non sarà affatto semplice superare un Bologna che è un avversario coriaceo, mai arrendevole. La squadra di Mihajlovic proverà a fare il colpaccio allo Stadium, cercando di sfruttare una Juve sicuramente più stanca visti i tanti impegni ravvicinati.

