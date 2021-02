Calciomercato Juventus, sfuma un altro obiettivo dalla Spagna, Zidane sembra averci ripensato e rimarrà in Liga.

Juventus, dalla Liga c’è un ripensamento. Un altro obiettivo per il futuro dei bianconeri sembra essere sfumato. Questa volta non parliamo di un giocatore bensì di Zinedine Zidane. L’ex bianconero, da tempo desiderio del presidente Agnelli come prossimo – possibile – allenatore, alla fine ci ripensa e rimane ancora a Madrid. Sembrava sempre più vicino all’addio, il suo secondo mandato madrileno non è stato dei migliori, nonostante un recente passato con Cristiano Ronaldo dove il Real è riuscito a vincere tre Champions League di fila, dopo l’addio di CR7 il suo Real non ha brillato né in Champions né in campionato. Anche quest’anno sembra tutto in salita, il Real è attualmente secondo dietro l’Atletico Madrid (i cugini di Spagna) ma ciononostante Zidane vuole continuare ancora in blancos.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: sfuma l’obiettivo dal Real

La Juventus ha puntato tutto su Pirlo e non sta ripensandosi, anzi, la fierezza del presidente Agnelli di aver puntato sulla scommessa del maestro sta portando risultati positivi nonostante l’ancora lontananza dal vertice della classifica in Serie A. Ma è anche evidente che ogni presidente vuole sempre avere un piano b. In tal senso i rapporti con Zidane, ex centrocampista storico della Juventus sono ancora ottimi. Il francese ha lasciato buoni ricordi in casa bianconera e il suo – possibile – approdo non è da escludersi in futuro, ma non per il momento visto che Zidane vuole rimanere ancora a Madrid.