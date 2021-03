Cagliari-Juventus, i convocati bianconeri: altri due forfait importanti

La Juventus domani sarà ospite del Cagliari nel suo impegno in questo weekend di serie A. Una trasferta che si preannuncia abbastanza complicata.

Nessuna alternativa alla vittoria. La delusione dopo l’esclusione dalla Champions League è cocente, ancora forse non smaltita. Ma bisogna ripartire in campionato e non commettere più errori se si vuole rimontare l’Inter capolista. Il Cagliari è stato rigenerato dall’arrivo di Semplici in panchina, ha iniziato a mettere in fila risultati positivi e ora proverà ad approfittare del momento poco felice della Juventus per conquistare un risultato che oltre ai punti darebbe anche prestigio e autostima.

